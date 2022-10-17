



Meta представила VR-гарнитуру Quest Pro с отслеживанием движений глаз и лица

Quest Pro — профессиональная гарнитура виртуальной реальности, созданная в первую очередь для работы. Meta продолжит развивать линейку Quest, в которой будут выходить более дешёвые модели.



Одним из основных отличий устройства по сравнению с Quest 2 стал набор камер, направленных на лицо пользователя гаджета. Они отслеживают движения глаз и мимику человека, в том числе для передачи виртуальным аватарам.



Quest Pro оснащена наружными камерами высокого разрешения, которые захватывают изображение окружающего мира для визуализации в виртуальном пространстве. Таким образом гарнитура объединяет виртуальную и дополненную реальность.



Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, который на 50% быстрее по сравнению с XR2 в Quest 2.

Гарнитура оснащена 12 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти. Для сравнения, у Quest 2 — 6 ГБ ОЗУ.



Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800х1920 пикселей на глаз. В Meta утверждают, что за счёт обновлённой конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.