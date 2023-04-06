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Meta представила модель ИИ, которая узнает элементы на изображениях
06.04.2023 13:17 Ирина Демьянова

Meta представила модель ИИ, которая узнает элементы на изображениях

Компания Meta представила модель искусственного интеллекта, которая может выделять отдельные объекты на картинке, пишет Reuters.

Кроме того, представлен набор данных аннотаций к изображениям, который, по мнению представителей Meta, является самым большим в своем роде.

Модель называется Segment Anything Model, или SAM. По информации исследовательского подразделения компании, она может идентифицировать объекты на фото и видео даже если не сталкивалась с ними во время обучения.

При работе с SAM объекты можно выбирать, нажав на них или текстово. Во время демонстрации инструмента написания слова “кошка” побудило ИИ нарисовать коробки вокруг каждого из нескольких кошек на фотографии.

Meta также рассказала о нескольких дополнительных функциях, способных генерировать контент, а не просто идентифицировать или классифицировать данные. В частности, инструмент, создающий сюрреалистическое видео из текстовых подсказок и генерирующий иллюстрации к детским книгам.

По словам основателя Meta Марка Цукерберга, внедрение подобных “творческих средств” искусственного интеллекта в программы Meta является приоритетом в этом году.

Модель SAM и набор данных от Meta можно загрузить по некоммерческой лицензии. Пользователи, загружающие собственные изображения в прототип программы, должны согласиться использовать его только для исследовательских целей.
 

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