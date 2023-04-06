



Meta представила модель ИИ, которая узнает элементы на изображениях

Компания Meta представила модель искусственного интеллекта, которая может выделять отдельные объекты на картинке, пишет Reuters.



Кроме того, представлен набор данных аннотаций к изображениям, который, по мнению представителей Meta, является самым большим в своем роде.



Модель называется Segment Anything Model, или SAM. По информации исследовательского подразделения компании, она может идентифицировать объекты на фото и видео даже если не сталкивалась с ними во время обучения.



При работе с SAM объекты можно выбирать, нажав на них или текстово. Во время демонстрации инструмента написания слова “кошка” побудило ИИ нарисовать коробки вокруг каждого из нескольких кошек на фотографии.



Meta также рассказала о нескольких дополнительных функциях, способных генерировать контент, а не просто идентифицировать или классифицировать данные. В частности, инструмент, создающий сюрреалистическое видео из текстовых подсказок и генерирующий иллюстрации к детским книгам.



По словам основателя Meta Марка Цукерберга, внедрение подобных “творческих средств” искусственного интеллекта в программы Meta является приоритетом в этом году.



Модель SAM и набор данных от Meta можно загрузить по некоммерческой лицензии. Пользователи, загружающие собственные изображения в прототип программы, должны согласиться использовать его только для исследовательских целей.

