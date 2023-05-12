



Meta начала тестировать ИИ-инструмент для создания рекламы

Материнская компания Facebook - Meta - присоединилась к генеративным ИИ-продуктам, заявив, что начинает тестирование рекламных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут создавать такой контент, как фоновые изображения и вариации написанного текста, пишет Reuters.



Избранной группе рекламодателей будет предложено поэкспериментировать с инструментами на "тестовой площадке", которую компания называет "Песочницей ИИ", заявили руководители Meta на пресс-мероприятии в Нью-Йорке.



Руководители отказались уточнить, сколько рекламодателей будут иметь доступ к этому пространству, отметив лишь, что группа является небольшой.



По их словам, Meta планирует предоставить доступ большему количеству рекламодателей в июле и интегрировать некоторые функции в рекламные продукты общего назначения позже в этом году.



Это объявление знаменует собой первую попытку владельца Facebook и Instagram выпустить продукты, использующие технологию генеративного искусственного интеллекта, которая использует огромные массивы прошлых данных для создания нового контента.



После того, как осенью стартап OpenAI при поддержке Microsoft запустил чат-бота ChatGPT, вокруг этой технологии закрутилась бешеная волна интереса и инвестиций.



Мета объявила об этом на следующий день после того, как ее главный конкурент в сфере цифровой рекламы, компания Google, принадлежащая Alphabet, заявила, что начнет предлагать интеграцию этой технологии в свои поисковые, почтовые и фотопродукты.