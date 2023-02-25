



Meta анонсировала запуск конкурента ChatGPT

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске собственной языковой модели LLaMA, основанной на исскуственном интелекте.

Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг в Facebook.



"Сегодня мы выпускаем новую современную большую языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу", – написал он.



По словам Цукерберга, языковая модель показала перспективу в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур.



В компании сообщили, что доступ к LLaMA будет предоставлен на индивидуальной основе академическим исследователям, правительственным и общественным организациям, исследовательским лабораториям по всему миру.