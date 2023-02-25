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Meta анонсировала запуск конкурента ChatGPT
25.02.2023 11:18 Наталья Богинская

Meta анонсировала запуск конкурента ChatGPT

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске собственной языковой модели LLaMA, основанной на исскуственном интелекте.
Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг в Facebook.

"Сегодня мы выпускаем новую современную большую языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу", – написал он.

По словам Цукерберга, языковая модель показала перспективу в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур.

В компании сообщили, что доступ к LLaMA будет предоставлен на индивидуальной основе академическим исследователям, правительственным и общественным организациям, исследовательским лабораториям по всему миру.

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