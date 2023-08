Mercedes выпустил в продажу свой игровой ноутбук: основные параметры

Игровые ноутбуки совместного производства MSI и Mercedes-AMG Motorsport уже доступны покупателям. Они получили название Stealth 16 A13VG-236 Mercedes-AMG Motorsport Edition.



Такой ноутбук стоит 2 899 долларов, его габариты – около 35 на 26 сантиметров, толщина – 2 сантиметра. Весит гаджет почти два килограмма и представлен только в сером цвете.



Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i9 13 поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070.

VROOOM.. the Stealth 16 Mercedes x AMG Motorsport Edition pre-orders are now available on MSI-US Store! Secure your spot on the grid while supplies last! 🏁



