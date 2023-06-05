



Мексиканец создал слепую камеру, снимающую с помощью звука

Мексиканский разработчик Диего Трухильо Писанти создал проект Blind Camera – камеру без объектива, оснащенную одноплатным компьютером Raspberry Pi 3 B и нейросетью.



Вместо этого ИИ генерирует изображение по звуковому эхо от окружающего мира. Нужно навести камеру на объект, рупор на устройстве уловит звук, после чего проанализирует его нейросеть, которая создаст обобщенное изображение источника.



Разработчик заявил, что создал и научил свою нейросеть, используя набор видеороликов. Нейросетевая модель сравнивает данные с теми материалами, на которых она училась и создает изображение.

Сама камера выполнена в корпусе, напечатанном на 3D-принтере. Она имеет небольшой экран, выполняющий функции видоискателя, а также отображает данные о процессе обработки.Ранее инженер Бьорн Карманн представил камеру Paragraphica без объектива, но с нейросетью и на базе Raspberry Pi 4. Она генерирует изображения на основе данных о геолокации, погоде и т.д.