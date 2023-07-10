



Медицинский чат-бот от Google на основе ИИ уже тестируется в больнице

Чат-бот на основе искусственного интеллекта Med-PaLM 2 от Google с апреля тестируется в исследовательской больнице Mayo Clinic, пишет The Wall Street Journal.



PaLM 2 – это языковая модель, лежащая в основе Google Bard (аналог СhatGPT). Обновленная модель с медицинским уклоном, как говорится во внутренней переписке компании, может быть особенно полезна в странах с более ограниченным доступом к врачам.



Хотя Med-PaLM 2 до сих пор "страдает" от некоторых проблем с точностью, однако этот чат-бот правильно понимает запросы, обрабатывает их и дает обоснованные ответы.



По словам старшего научного директора Google Грега Коррадо, Med-PaLM 2 находится на ранних стадиях развития. Он считает, что медицинский чат-бот будет "занимать те места в здравоохранении, где ИИ может быть полезным".



