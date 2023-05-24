



Массовая гибель морских ежей угрожает уничтожить коралловый риф Эйлата

"Массовая гибель морских ежей в Средиземном море распространилась на Эйлатский залив и угрожает уничтожить коралловый риф", — предупреждает исследовательская группа Тель-Авивского университета под руководством доктора Омри Бронштейна.



Морские ежи в целом и черные морские ежи, известные как Diadema setosum, в частности, необходимы для здорового функционирования коралловых рифов. Без них коралловый риф может стать доминирующим и захвачен водорослями.



Сначала Браунштейн услышали о массовой гибели морских ежей от коллег из Турции и Греции.



Браунштейн и его команда сразу же начали следить за этой историей, и первое, что они заметили, это что-то знакомое в этой ситуации. Массовая гибель напомнила им исчезновение морских ежей в Карибском море.



"Патология, наблюдаемая у морских ежей, умирающих в Греции и Турции, идентична патологии в Карибском бассейне, и это также патология, которую мы наблюдаем у морских ежей, умирающих здесь, в Красном море", — сказал он.



Браунштейн назвал морских ежей "садовниками или газонокосилками" кораллового рифа. Они едят большое количество растительного сырья, обеспечивая баланс, позволяющий кораллам процветать.



"Сначала мы подумали, что это какое-то загрязнение, или отравление, или локальный разлив химикатов от промышленности и отелей на севере Эйлатского залива, но когда мы обследовали дополнительные объекты в Эйлате, Иордании и на Синае, мы быстро поняли, что это не локальный инцидент, — подчеркнул Браунштейн. - Все результаты указывали на быстро распространяющуюся эпидемию. Аналогичные сообщения поступают от коллег из Саудовской Аравии".



"Даже морские ежи, которых мы выращиваем для исследовательских целей в наших аквариумах в Межуниверситетском институте, и морские ежи в Морском парке подводной обсерватории в Эйлате заразились болезнью и погибли, вероятно, из-за того, что возбудитель попал через насосные системы, — продолжил он. - Это быстрая и насильственная смерть: всего за два дня здоровый морской еж превращается в скелет с массивной потерей тканей. В то время как некоторые трупы выбрасываются на берег".



Команда также представила свой отчет и рекомендации по экстренным мерам по спасению коралловых рифов в Управление природы и парков.



"Мы должны понимать серьезность ситуации: в Красном море смертность распространяется с ошеломляющей скоростью и уже охватывает гораздо большую территорию, чем мы видим в Средиземном море, — сказал Браунштейн. - На заднем плане все еще остается великое неизвестное: что на самом деле убивает морских ежей? Карибский патоген или какой-то новый незнакомый фактор? В любом случае, этот патоген явно переносится водой, и мы прогнозируем, что всего за короткое время вся популяция этих морских ежей как в Средиземном, так и в Красном море заболеет и умрет. На мой взгляд, мы должны срочно создать маточную популяцию этих морских ежей, чтобы в случае необходимости мы могли в будущем вернуть их в природу", — сказал он.



Браунштейн предупредил, что окно сохранения здоровой популяции этого вида в Эйлате уже закрыто, и если будет создано маточное стадо, то это нужно сделать еще вчера.



"Это сложная задача, но она абсолютно необходима, если мы хотим обеспечить выживание этого уникального вида, столь важного для будущего коралловых рифов", — сказал он.

