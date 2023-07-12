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Маск запустил собственную компанию по исследованиям искусственного интеллекта
12.07.2023 21:47 Ирина Демьянова

Маск запустил собственную компанию по исследованиям искусственного интеллекта

Илон Маск официально объявил о запуске xAI – собственной компании по исследованиям искусственного интеллекта. Ее цель – "понять истинную природу Вселенной".

Об этом Маск объявил в Twitter, где уже появился верифицированный аккаунт компании.

Никаких подробностей о деятельности компании нет. Ими команда пообещала поделиться 14 июля во время аудиоэфира в Twitter. Сейчас на сайте xAI можно ознакомиться только с членами команды компании.

 


 

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