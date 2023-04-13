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Маск: в Twitter можно будет подписаться на контент
13.04.2023 22:04 Ирина Демьянова

Маск: в Twitter можно будет подписаться на контент

Пользователи Twitter смогут предлагать подписчикам подписку на контент, в том числе на длинные тексты и многочасовые видео.

Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.

Пользователи, предлагающие подписку на свой контент, получат все деньги, которые платят подписчики, за исключением сборов Android и iOS. 

Twitter не будет брать деньги в течение первых 12 месяцев. Доступ к этой функции можно получить на вкладке “Монетизация” в настройках.

Илон Маск добавил, что платформа поможет продвигать такой контент, ведь наша цель — максимально увеличить процветание создателей.
 

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