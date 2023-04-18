



Маск создает TruthGPT – новый искусственный интеллект будет “искать правду”

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью Fox News заявил, что разрабатывает собственную версию чат-бота с искусственным интеллектом под названием TruthGPT, который станет альтернативой ChatGPT от компании OpenAI.



Миллиардер планирует запустить искусственный интеллект, “ищущий правду и пытающийся понять природу вселенной”. По мнению Илона Маска, такой подход позволит чат-боту не угрожать людям, ведь “мы тоже являемся интересной частью вселенной”.



Миллиардер подверг критике компанию OpenAI, которая, по его словам, тесно сотрудничает с Microsoft, за “коммерциализм” и “закрытость”, а также за то, что там “научили искусственный интеллект врать”. Еще он обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в несерьезном отношении к безопасности ИИ.

"Он [искусственный интеллект] имеет потенциал уничтожения цивилизации", – говорит Маск.



Газета The Wall Street Journal на днях написала, что Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта, она называется X.AI Corp.



Ранее Маск, один из основателей Apple Стив Возняк и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призвали приостановить разработку передовых технологий ИИ . Они, в частности, спрашивали, должен ли мир позволить машинам наполнить наши информационные каналы пропагандой и ложью.



Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что призывы приостановить развитие искусственного интеллекта “не решат будущих проблем”, несмотря на отсутствие протоколов безопасности.



Тем временем компания-разработчик ChatGPT ОpenAI анонсировала выпуск более мощной и усовершенствованной версии искусственного интеллекта – GPT-4. Нейросеть научили обрабатывать не только текст, но и картинки.