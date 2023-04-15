



Маск создает свою компанию в сфере искусственного интеллекта

Американский миллиардер Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта, она называется X.AI Corp, пишет The Wall Street Journal .



В документах Илон Маск указан как единственный директор компании, а директор его семейного офиса Джаред Бирчалл как ее секретарь. X.AI разрешила продажу 100 миллионов акций компании, находящихся в частной собственности.



14 апреля издание Financial Times сообщило, что Илон Маск начал собирать команду исследователей и инженеров для работы над своим проектом искусственного интеллекта и ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о помощи с его финансированием.

