Маск хочет сделать Twitter "самым точным источником информации"

Бизнесмен Илон Маск, недавно купивший компанию Twitter, заявил о намерении сделать соцсеть самым точным источником информации в мире.



"Наша цель заключается в том, чтобы сделать Twitter самым точным источником информации на земле, независимо от политической принадлежности", - написал Маск в ответ одному из пользователей сети.





The community notes feature is awesome.



Our goal is to make Twitter the most accurate source of information on Earth, without regard to political affiliation.