Марсоход NASA нашел камень, похожий на скелет дракона – фото

Марсоход Curiosity, исследующий поверхность кратера Гейла на Марсе прислал на Землю фотографию странного камня, похожего на кость, из которой торчат шипы. Об этом пишет Daily Mail.



Новой фотографией марсохода NASA, которую он сделал с помощью своих камер, поделилась астробиолог Натали Кэброл в Twitter. Она написала, что за все 20 лет изучения поверхности Марса, структура, обнаруженная Curiosity, является самым странным камнем, который она когда-либо видела.



Читатели сравнили этот камень с торчащими выступами с костью рыбы или же веткой ели и предположили, что это может вообще искусственно созданный объект. Некоторые пользователи полагают, что эта структура может быть окаменелостью марсианского дракона, который умер миллионы лет назад. Или же это скелет давно умершей марсианской рыбы.



In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL