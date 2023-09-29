



Марсианский вертолет NАSA установил рекорд

Марсианский вертолет Ingenuity установил в свой 60-й полет на планете новый скоростной рекорд.



Соответствующим видео поделились в NASA.



В частности, Ingenuity разогнался до скорости восемь метров в секунду на высоте в 16 метров. Вертолет в ходе миссии находился в воздухе 133 секунды и пролетел 340 метров.



Свой предыдущий рекорд Ingenuity установил тоже в сентябре. Тогда он поднялся на высоту 20 метров.