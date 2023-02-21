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Малые модульные ядерные реакторы могут стать основным источником энергии
21.02.2023 23:28 Юлия Фрилис

Малые модульные ядерные реакторы могут стать основным источником энергии

Малые модульные ядерные реакторы (ММР, англ. – SMR) в отличие от возобновляемых источников энергии могут стать основным источником энергии, считают обозреватели издания Forbes. Ведь ММР созданы для стабильной работы и достаточно «гибким» безуглеродным ресурсом.

Правительство США провоцирует внедрение малых модульных реакторов, что увеличивает их привлекательность для кредиторов и коммунальных компаний. И потенциал роста – огромен, потому что национальные правительства и международные институты уже тщательно готовятся к развертыванию ММР.

«Атомная электростанция сначала стоит дороже, но это актив, работающий 80 лет. Если сравнить ее с ветровыми или солнечными, то у последних обычно есть 20-летние сроки службы», – сказал Джефф Меррифилд, партнер Pillsbury Winthrop Shaw Pittman и бывший уполномоченный по вопросам ядерного регулирования.

ММР разных технологий будут иметь мощность от 50 до 300 МВт. Но модули можно объединять и таким образом формировать ядерные установки общей мощностью до 1000 МВт как один «классический» энергоблок-тысячник. Преимущество же в том, что любой модуль, когда он выйдет из строя, можно будет вывести в ремонт отдельно от остальных, которые будут продолжать работать.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает: чтобы достичь глобальных климатических целей к 2050 году, использование ядерной энергии нужно удвоить.

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