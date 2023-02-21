



Малые модульные ядерные реакторы могут стать основным источником энергии

Малые модульные ядерные реакторы (ММР, англ. – SMR) в отличие от возобновляемых источников энергии могут стать основным источником энергии, считают обозреватели издания Forbes. Ведь ММР созданы для стабильной работы и достаточно «гибким» безуглеродным ресурсом.



Правительство США провоцирует внедрение малых модульных реакторов, что увеличивает их привлекательность для кредиторов и коммунальных компаний. И потенциал роста – огромен, потому что национальные правительства и международные институты уже тщательно готовятся к развертыванию ММР.



«Атомная электростанция сначала стоит дороже, но это актив, работающий 80 лет. Если сравнить ее с ветровыми или солнечными, то у последних обычно есть 20-летние сроки службы», – сказал Джефф Меррифилд, партнер Pillsbury Winthrop Shaw Pittman и бывший уполномоченный по вопросам ядерного регулирования.



ММР разных технологий будут иметь мощность от 50 до 300 МВт. Но модули можно объединять и таким образом формировать ядерные установки общей мощностью до 1000 МВт как один «классический» энергоблок-тысячник. Преимущество же в том, что любой модуль, когда он выйдет из строя, можно будет вывести в ремонт отдельно от остальных, которые будут продолжать работать.



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает: чтобы достичь глобальных климатических целей к 2050 году, использование ядерной энергии нужно удвоить.