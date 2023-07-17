



Люди могли существовать в эпоху динозавров, – исследование

Ученые долгое время спорили о том, могли ли ранние люди существовать до того, как вымерли динозавры, не являющиеся птицами , но новое исследование, опубликованное 27 июня, может завершить эту дискуссию.



В исследовании, опубликованном в академическом журнале Current Biology, использовался статистический анализ окаменелостей, чтобы определить, жили ли плацентарные млекопитающие до вымирания динозавров, пишет jpost.



Окаменелости плацентарных млекопитающих были обнаружены в горных породах возрастом менее 66 миллионов лет после того, как астероид упал на Землю, вызвав массовые вымирания. Именно на этом основании исследователи считают, что группа плацентарных млекопитающих эволюционировала после массового вымирания. Однако были обнаружены некоторые окаменелости, которые предшествовали астероиду, что позволяет предположить, что плацентарные млекопитающие сосуществовали с динозаврами и диверсифицировались, выжили и эволюционировали после астероида.



Отмечается, что приматы, от которых произошли люди, кролики и зайцы, собаки и кошки, эволюционировали незадолго до массового вымирания, а это означает, что предки человека сосуществовали с динозаврами . После того, как они пережили столкновение с астероидом, плацентарные млекопитающие распространились и эволюционировали, что, возможно, было вызвано потерей конкуренции со стороны динозавров.



