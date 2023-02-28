



Люди, которые считают себя привлекательными, реже носят маски – исследование





Согласно исследованию, опубликованному в конце января в журнале Frontiers of Psychology, люди с меньшей вероятностью будут носить маски для предотвращения COVID-19, если считают себя красивыми.



Исследователи попросили 1030 участников самостоятельно оценить свою привлекательность, готовность носить маску и влияние конкретных ситуаций –собеседование при приеме на работу или выгул собаки – на их готовность носить маску.



В итоге было обнаружено, что чем более привлекательным себя считает человек, тем меньше вероятность того, что он будет носить маску, потому что считает, что маска делает его некрасивым. И наоборот, чем менее привлекательным кто-то считает себя, тем скорее он наденет маску.



Первая группа с меньшей вероятностью наденет маску на собеседование при приеме на работу, в отличие от второй. Для повседневных занятий, когда люди меньше заботятся о своей внешности у респондентов меньше преград использовать маску. Но тем не менее, те, кто считает себя привлекательными, все же чаще испытывали потребность произвести хорошее впечатление и в этом случае.



“Наши результаты показывают, что ношение маски может превратиться из меры самозащиты во время пандемии COVID-19 в тактику самопрезентации в постпандемическую эпоху”, – считают ученые.

