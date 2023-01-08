



Люди-химеры: Женщина узнала, что для своей дочери она одновременно мать и дядя

В прошлом году в заголовки попали два случая человеческих химер. Первой была певица Тейлор Мал из Калифорнии, которая обнаружила, что у нее есть два типа ДНК: ее и ее несуществующей сестры-близнеца. То есть в утробе ее матери две отдельные яйцеклетки были оплодотворены двумя разными сперматозоидами, но Тейлор присвоила генетические черты второго эмбриона на первых стадиях развития.



В греческой мифологии химера — чудовище с головой льва, телом козла и хвостом змеи. Но в биологии химера — это человек, состоящий из клеток более чем одного набора ДНК.



Второй случай — это отец, который обнаружил, что его сын не его, а его нерожденного брата-близнеца. То есть у мужчины обнаружили две генетические структуры: его собственную и его брата-близнеца, погибшего на ранних сроках беременности. Он поглотил генетический груз своего брата-близнеца и передал его своему сыну, поэтому он обнаружил, что на самом деле он был дядей своего сына, а его несуществующий брат-близнец был биологическим отцом.



В последние годы таких случаев обнаруживается все больше и недавно исследователи пришли к выводу, что человеческие химеры встречаются гораздо чаще, чем они думали. Один случай, который заинтриговал исследователей, касался женщины, которая обнаружила, что она одновременно мать и дядя своей дочери.



Джоан Унис, исследователь в области тестирования ДНК в Колумбийском университете, сказала, что нет информации о том, как часто возникает эта медицинская аномалия, но, увидев около 20 подтвержденных случаев, она сказала, что, по ее мнению, их намного больше.

