



Лунная пыль может защитить Землю от глобального потепления – исследование

В новом исследовании было обнаружено, что пыль может быть распространена с Луны, чтобы блокировать достаточное количество солнечного света для смягчения последствий глобального потепления. В рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Climate в, исследователи использовали метод применяемый для изучения формирования планет вокруг далеких звезд.



При формировании планеты образуется большое количество пыли, которая может образовывать кольца вокруг звезды. Кольца отражают свет звезды, что позволяет исследователям на Земле обнаружить его.



“Если взять небольшое количество материала и поместить его на специальную орбиту между Землей и Солнцем, мы могли бы заблокировать много солнечного света с небольшим количеством массы”, – объяснил профессор физики и астрономии Бен Бромли.



“Частица, вращающаяся вокруг Солнца, может экранировать Землю, поглощая или рассеивая излучение. Общая эффективность щита зависит от его способности поддерживать орбиту, которая отбрасывает тень на Землю”, – отмечается в исследовании.



“Поскольку мы знаем положения и массы основных небесных тел в Солнечной системе, мы можем просто использовать законы гравитации, чтобы отслеживать положение смоделированного солнцезащитного козырька во времени для нескольких различных орбит”, – уверен Самир Хан, соавтор исследования.



Примечательно, что запуск пыли с Луны будет стоить гораздо меньше энергии, чем запуск ее с Земли. Исследователи, однако, отметили, что количество энергии, необходимое для смягчения последствий глобального потепления, составит около 10¹⁰ кг пыли в год или “примерно в 700 раз больше массы, чем люди запустили в космос”.