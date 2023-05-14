



Лунная миссия Beresheet 2 теряет основных доноров из-за ситуации в Израиле

Группа доноров, вложившая 45 миллионов долларов в миссию Beresheet 2, объявила, что прекращает дальнейшее финансирование проекта, продолжив поддерживать образовательную деятельность организации SpaceIL.



SpaceIL объявила в воскресенье, 14 мая, что несколько основных доноров миссии Beresheet 2 решили не продолжать вкладывать средства в проект из-за обстоятельств, “не связанных с организацией и ее партнерами”. Доноры ранее вложили 45 миллионов долларов в миссию, целью которой является посадка двух модулей на Луну.



“SpaceIL продолжит прилагать все усилия для реализации Beresheet и будет искать новое финансирование для реализации своей миссии”, – заявили в организации.



“После того, как мы вместе с моими партнерами вложили 45 миллионов долларов в миссию, мы с очень тяжелым сердцем пришли к решению прекратить наше финансирование – времена обязывают нас инвестировать наши ресурсы и время в другие благотворительные проекты”, – сказал Моррис Кан от имени доноров.



Общая стоимость миссии Beresheet 2 оценивается примерно в 100 миллионов долларов. В эту стоимость входят двойные посадки на Луну двумя независимыми модулями по обе стороны Луны, а также преобразование материнского корабля в долгосрочный научно-образовательный лунный орбитальный аппарат.



SpaceIL – некоммерческая организация, запустившая Beresheet 1 в апреле 2019 года, первый израильский космический корабль, финансируемый из частных источников, который достиг Луны и в конечном итоге разбился о ее поверхность.