Литва призывает союзников профинансировать работу Starlink в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал союзников профинансировать работу Starlink в Украине.



"Подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", - написал Ландсбергис в Twitter.





Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute.