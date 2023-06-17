



Летчик-испытатель рассказал, каково это – летать на истребителе F-35

Тони “Брик” Уилсон – летчик-испытатель F-35 в компании Lockheed Martin, производящей эти самолеты. Ранее он служил в ВМС США и был первым пилотом, посадившим F-35C на авианосец. На вопрос, о том, каково это справляться с перегрузками во время полета на F-35, он ответил: “Это похоже на 800-фунтовую гориллу, сидящую на вашей груди".



Затем Уилсона спросили, как далеко может летать F-35.



“Каждый из трех вариантов F-35 имеет разные уровни топлива: F-35A (наиболее близкая к версии, которую использует Израиль) несет около 8 тонн топлива, F-35B – почти 6 тонн, а F-35C – почти 9”, – ответил пилот. “”Как правило, план состоит в том, чтобы пролететь не более 500–700 морских миль, выполнить задание и затем вернуться на базу”.



Монесса “Сирена” Бальжисер также является летчиком-испытателем F-35 в компании Lockheed Martin и налетала более 1800 часов на Т-6, Т-38С, L-39, F-16 и F-35, из них более 320 часов в боевых вылетах. До прихода в Lockheed она служила в ВВС США.



“Перегрузки зависят от веса. Если бы вы весили 45 кг, вы бы ощутили нагрузку более 400 кг. Представьте, какое сильное давление на ваше тело. Это требует многих тренировок и специальной подготовки”, – объяснила она. “После некоторой подготовки пилоты выглядят так, будто им 100 лет”.



Имея опыт полетов на многих самолетах, Бальжисер поделилась, что больше всего она ценит в F-35 “количество информации и ситуационную осведомленность, которые дает F-35 по сравнению с F-16”.



“У F-16 есть три отдельных экрана и дисплея, каждый из которых привязан к определенному датчику”, – рассказала летчица. “Пилотам нужно было совместить все эти данные в своем мозгу, чтобы получить информацию, обдумать ее и найти решение. Большой графический дисплей F-35 делает это сам и обеспечивает ситуационную осведомленность быстрее, чем F-16”.



Уилсон также отметил, что передовые датчики F-35, которые избавляют пилота от необходимости выполнять множество вычислений, “позволяют нам быть тактиками в кабине”. Более того, F-35 не только отлично справляется с “традиционными задачами” по воздушному наступлению и противовоздушной обороне, а также по подавлению и разрушению обороны противника.



“Он выдающийся в сборе разведданных и разведывательных данных”, – подчеркнул пилот.

