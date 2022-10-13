



Ледяной щит Гренландии в опасности из-за изменения климата - исследование

Новое исследование предполагает, что изменение климата может оказывать большее влияние на таяние ледяного щита Гренландии, чем считалось ранее.

Исследование показало, что повышение температуры воздуха усиливает эффекты таяния, вызванного потеплением океана, что приводит к большей потере льда со второго по величине ледяного щита в мире.



Предыдущие исследования показали, что повышение температуры воздуха и океана вызывает таяние ледяного щита Гренландии, однако новое исследование, проведенное учеными из университетов Эдинбурга и Калифорнии в Сан-Диего, показывает, как одно усиливает воздействие другого.



Доктор Дональд Слейтер из Школы естествознания Эдинбургского университета, который руководил исследованием, сказал: "Эффект, который мы исследовали, немного похож на таяние кубиков льда в напитке — кубики льда, очевидно, тают быстрее в теплом напитке, чем в холодном", следовательно, края ледяного щита Гренландии тают быстрее, если океан теплее".



"Но кубики льда в напитке также будут таять быстрее, если вы помешаете напиток, а повышение температуры воздуха в Гренландии фактически приводит к перемешиванию океана рядом с ледяным щитом, вызывая более быстрое его таяние в океане. К сожалению, это дополняет огромное количество доказательств, свидетельствующих об уязвимости ледяного щита Гренландии перед изменением климата, и, следовательно, требует срочных действий по сокращению выбросов парниковых газов", добавил доктор Слейтер.



В Гренландии процесс таяния усиливается, когда теплый воздух растапливает поверхность ледника, образуя талую воду. Эта талая вода, стекающая в океан, создает турбулентность, которая приводит к еще большему нагреву и таянию краев ледяного щита, погруженного в океан.



Исследователи оценили подводное таяние ледяного щита Гренландии, который покрывает более 650 000 квадратных миль, за несколько десятилетий, с 1979 по 2018 год.



Чтобы определить влияние как потепления воздуха, так и моря на потерю ледникового покрова, они использовали данные наблюдений и компьютерное моделирование для анализа влияния каждого из них.



Команда обнаружила, что температура воздуха оказала почти такое же влияние на таяние подводной части ледника, как и температура океана.



Полученные данные свидетельствуют о том, что если бы атмосфера не нагревалась с 1979 года, отступление ледников Гренландии, вызванное подводным таянием, могло бы сократиться наполовину в северо-западном регионе и на треть по всей Гренландии в целом.



Исследование, опубликованное в журнале Nature GeoScience, было поддержано Советом по исследованиям окружающей среды Великобритании и Национальным научным фондом США.

