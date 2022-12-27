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Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее прогнозов: возможен подъем уровня моря
27.12.2022 23:38 Наталья Богинская

Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее прогнозов: возможен подъем уровня моря

Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее, чем предполагалось в предварительных прогнозах. Это показала новая научная модель, сообщает Space.com.
По словам ведущего автора исследования Кирстин Шульц, ученой из Института Одена Техасского университета в Остине, ранее для моделирования таяния ледников в Гренландии брались модели скорости таяния антарктических ледников.

"Но появляется все больше доказательств, что традиционный подход показывает слишком низкие темпы таяния на вертикальных фронтах ледников Гренландии", – говорит ученая.

Применение антарктической модели было связано с тем, что к краям гренландских ледников трудно приблизиться, поскольку они расположены на концах фьордов и окружены скалами.

Исследователи под руководством физического океанографа Ребекки Джексон из Рутгерского университета использовали роботизированные лодки, чтобы приблизиться к этим опасным ледяным скалам и провести измерения. Это было сделано на леднике Леконт на Аляске, а также на гренландском Кангерлуссуупе Сермия.

Измерения команды Джексон говорят о том, что антарктические модели значительно недооценивают таяние арктических ледников. Леконт, например, исчезает в 100 раз быстрее, чем предполагали модели.

Смесь холодной пресной воды из ледников и более теплой морской воды стимулирует циркуляцию океана вблизи ледников и дальше от побережья, что приводит к масштабным последствиям от таяния. 

Ледяной щит Гренландии также важен для повышения уровня моря – он может поднять его на шесть метров.

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