



Лазерный интернет будет быстрее и дешевле, чем оптоволокно – видео

Alphabet, материнская компания Google, запускает дешевый лазерный интернет в рамках проекта Taara. Руководитель проекта Махеш Кришнасвами рассказал подробности информационному агентству Reuters.



Alphabet уже давно пытается обеспечить доступ в интернет жителям отдаленных районов. Сначала она запустила в стратосферу воздушные шары Loon с лазерными передатчиками, но этот проект провалился из-за слишком высоких затрат. Инженеры не опустили руки и в 2016 году запустили проект Taara силами инновационной лаборатории под названием X, решившей передавать данные с помощью подобных лазеров.



В основе технологии лежат приборы размером со светофорами, которые обмениваются сигналами в виде направленных лучей света. По сути своей, Taara работает как оптоволоконное соединение, только без каких-либо кабелей.



"Мы называем это компостированием лунных выстрелов", – прокомментировал руководитель лаборатории X Астро Теллер. "Ежедневно Taara перемещает больше данных, чем Loon за всю свою историю".



По словам Махеша Кришнасвами, сейчас дела обстоят неплохо, Taara уже обеспечивает связь в 13 странах, включая Австралию, Кению и Фиджи. Недавно компания объединила усилия с одним из крупнейших телекоммуникационных и интернет-провайдеров в Индии Bharti Airtel, чтобы развернуть масштабную интернет-сеть в стране. Махеш Кришнасами недавно побывал в индийской деревне Осура, где жил в детстве, чтобы проследить за установкой оборудования для высокоскоростного интернета.



"По всей Индии сотни тысяч таких сел, – сказал он. "Мне не терпится увидеть, как эта технология может пригодиться для подключения всех этих людей к сети".



Технический директор Bharti Airtel Рандип Секхон отметил, что Taara поможет обеспечить более быстрый и более дешевый интернет-сервис в городах развитых стран, поскольку установить лазерные модули проще, чем проложить оптоволоконные кабели между зданиями.