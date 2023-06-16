



Курьезное видео: новую Lada Aura не смогли завести на презентации

На Петербургском международном экономическом форуме произошел вполне традиционный для России курьез.



Во время презентации нового автомобиля Lada Aura транспортное средство не смогло завестись с первого раза.



Вокруг машины собрались представители СМИ, толпа чиновников, но она даже со второй попытки не захотела заводиться.



На помощь пришел министр финансов РФ Антон Силуанов, которого непокорная Lada Aura все же "послушалась".



По данным "Лентач", машина изначально не захотела заводиться, поскольку кто-то перевел рычаг вариатора в режим "драйв".

