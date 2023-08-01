



Курение марихуаны меняет генетический код человека, - исследование

Ученые изучили, как курение травки в течение длительного периода времени влияет на организм человека. Исследователи заявили, что курение марихуаны способно изменить генетический код человека, пишет Futurism.



Исследование длилось два десятилетия и в нем приняли участие 1000 человек. В ходе исследования ученые брали у реципиентов образцы крови через различные промежутки времени: из этих анализов команда получала данные об изменениях в их эпигеноме, которые являются химическими соединениями, контролирующими экспрессию генов.



Результаты исследования показывают, что в эпигеноме человека с течением времени действительно происходят изменения, в частности речь идет о добавлении маркеров метилирования ДНК. Подобное добавление или удаление способно изменить экспрессию человеческих генов.



Впрочем, исследователи до сих пор не понимают, чем именно грозят эти изменения. Однако настаивают, что результаты весьма интересны, так как аномальное метилирование ДНК ранее связывали с раком. Кроме того, предполагается, что эпигенетические изменения могут передаваться будущим поколениям.



В образце крови, собранном после 15 лет употребления марихуаны, ученые обнаружили 22 маркера метилирования ДНК, связанных с недавним употреблением, и 31 — с длительным. При этом в образцах крови, собранных после 20 лет употребления травки, ученые обнаружили 16 маркеров длительного использования и 132 маркера недавнего использования.



По словам автора исследования, врача и эпидемиолога из Северо-Западного университета Лифанг Хоу, любопытным оказалось то, что ученые постоянно идентифицировали один и тот же маркер у реципиентов, который ранее уже был связан употреблением табака. Теперь исследователи предполагают, что это может указывать на общую эпигенетическую регуляцию между употреблением табака и марихуаны.



Хотя в исследовании не выясняется, вызывает ли марихуана рак или другие заболевания, предыдущие исследования связывали употребление марихуаны с биполярным расстройством и шизофренией.

