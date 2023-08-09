



Креативный Google устраняет психологическую преграду. Видео

Корпорация Google представила пять новых рекламных роликов, нацеленных на убеждение пользователей iOS перейти на операционную систему Android. Этот техногигант решил попробовать нестандартный подход, ориентируясь не только на продажу своих продуктов, но и на переманивание клиентов из конкурирующего лагеря. Все пять роликов опубликованы на платформе YouTube.

Первое видео, длительностью 30 секунд, демонстрирует группу обеспокоенных пользователей iPhone, которые высказывают свои опасения по поводу перехода на другую операционную систему. Видео показывает, как пользователи рассматривают модели Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra, предлагая им альтернативы для размышлений.





Остальные четыре видеоролика значительно короче, но они направлены на выявление преимуществ Android. В одном из них подчеркивается, что нет необходимости беспокоиться о взломах и утечках личной информации. В другом ролике демонстрируется, что Android также поддерживает те же смайлики, что обеспечивает сохранение эмоциональности в переписках.





Вот тут демонстрируется, что на Android есть те же смайлики. А значит, эмоциональность переписок сохраниться.







В целом, рекламная кампания декларирует слоган "Переходите на любой Android, тут все хорошо".





Кампания пропагандирует слоган "Переходите на Android, где все отлично". Google явно стремится убедить пользователей, что их переход на Android будет сопровождаться сохранением удобства использования и функциональности, к которой они привыкли.





Этот шаг со стороны Google свидетельствует о том, что борьба за пользовательскую аудиторию продолжается на новом уровне, и компания готова применять творческие подходы, чтобы завоевать новых пользователей и укрепить свою позицию на рынке операционных систем.