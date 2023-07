Космическую “палатку” Lockheed Martin разорвало во время испытаний – видео

Аэрокосмический гигант Lockheed Martin завершил успешное испытание на разрыв надувного космического модуля компании. Об этом компания сообщила в своем Twitter.



Испытание проводилось на заводе Lockheed в Денвере, штат Колорадо. Перед тем, как взорваться, надувной модуль достиг давления 18 килограммов на квадратный сантиметр, что примерно в шесть раз превышает номинальное рабочее давление модуля. Это было второе подобное испытание на разрыв, которое компания Lockheed Martin провела для своей технологии надувного космического жилья.



Такая же процедура была проделана на аналогичном модуле в декабре прошлого года. Результаты этого второго испытания подтверждают результаты, полученные в ходе первого, и позволяют компании Lockheed продолжить дальнейшую разработку полномасштабных конструкций.



Одним из “удивительных отличий”, которое компания отметила между первым испытанием и последним, был неожиданный запуск испытательного стенда модуля, который был подброшен в воздух, когда разорвалась оболочка.



Концепция надувного жилья компании разрабатывается в рамках программы NASA NextSTEP, которая направлена на развитие технологий, позволяющих длительные космические полеты человека за пределы низкой околоземной орбиты.



Надувные дома, подобные тому, которое создает Lockheed, идеально подходят для космической инфраструктуры благодаря своему небольшому весу и изначально небольшим размерам. Для любого запуска в космос вес имеет решающее значение. Чем легче всякая конкретная полезная нагрузка, тем легче ему физически оторваться от земной орбиты.

Another bubble burst in the books! 💨🎈💥



We successfully conducted another burst test of our expandable inflatable habitat, reaching 253 psi, validating the results of our previous burst test last December. pic.twitter.com/QNEPnWWn7h