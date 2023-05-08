



Космические компании объединяются для участия в конкурсе на спутниковый план ЕС

Ведущие европейские спутниковые и аэрокосмические компании объединились для участия в тендере на спутниковый проект Европейского Союза под названием IRIS² стоимостью 6 млрд евро ($6,6 млрд), целью которого является передача интернета по всему континенту и создание собственного спутникового флота, чтобы не отставать от группировок, развернутых правительствами и компаниями по всему миру, пишет Bloomberg.



Консорциум будет управляться производителями аэрокосмической техники Airbus SE и Thales Alenia Space SAS, а также спутниковыми операторами Eutelsat Communications SA, SES SA и Hispasat SA.



IRIS², что расшифровывается как "инфраструктура для обеспечения устойчивости, взаимосвязанности и безопасности с помощью спутника", будет предоставлять доступ правительственным учреждениям, включая оборонные ведомства, и предприятиям. Она также будет развернута для подключения к Интернету тех частей ЕС, где его нет. ЕС заявил, что группировка обеспечит критически важную инфраструктуру и укрепит его технологический суверенитет, поскольку другие страны, такие как Китай, а также частные компании, разрабатывают свои собственные системы.



Спутники IRIS² начнут предоставлять услуги в следующем году и достигнут полной мощности к 2027 году. Вклад ЕС в общие расходы составит 2,4 млрд евро. Еще 685 млн евро поступит от Европейского космического агентства, а остальные средства будут получены от частного сектора.



Консорциум будет работать с телекоммуникационными и технологическими компаниями Deutsche Telekom AG, Orange SA, OHB SE, Hisdesat Servicios Estrategicos SA и Telespazio SpA и Thales SA.



Группа также ищет стартапы, чтобы присоединиться к ней, и ЕС стремится к тому, чтобы они создали 30% конечной системы.