Космическая миссия JUICE с израильской техникой все же отправилась к Юпитеру

Днем, 14 апреля, космическая миссия JUICE с израильской техникой на борту все же отправилась к Юпитеру.



Были опасения, что отправку вновь отложат из-за непогоды, однако этого не произошло.



Миссия JUICE Европейского космического агентства (ЕКА) стартовала с космодрома во Французской Гвиане.





Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h