Космическая миссия JUICE с израильской техникой все же отправилась к Юпитеру
Днем, 14 апреля, космическая миссия JUICE с израильской техникой на борту все же отправилась к Юпитеру.
Были опасения, что отправку вновь отложат из-за непогоды, однако этого не произошло.
Миссия JUICE Европейского космического агентства (ЕКА) стартовала с космодрома во Французской Гвиане.
На борту было оборудование от израильского Института науки Вейцмана. Ученые считают, что JUICE прибудет к Юпитеру в июле 2031 года.
Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h— ESA (@esa) April 14, 2023
На планете миссия будет длиться четыре года. По плану, будет изучена атмосфера Юпитера, а также его спутники Ганимеда, Каллисто и Европа.
שוגרה בהצלחה! נתראה בעוד 7 שנים💫 https://t.co/tx8TaTDbGv pic.twitter.com/rFmYoDBaj9— Omer azran || עומר עזרן (@omerazran) April 14, 2023
LIFTOFF of @ariane5 #VA260 with @ESA_JUICE on 14 April 2023: #DestinationJupiter! pic.twitter.com/cV6YDjJXZD— ESA (@esa) April 14, 2023
JUICE探査機の、Ariane5からの分離成功！！ https://t.co/SMfsAWnwM8— 木星氷衛星探査JUICE JAPAN (@juice_japan) April 14, 2023