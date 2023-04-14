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Космическая миссия JUICE с израильской техникой все же отправилась к Юпитеру
14.04.2023 16:11 Алина Груднева

Космическая миссия JUICE с израильской техникой все же отправилась к Юпитеру

Днем, 14 апреля, космическая миссия JUICE с израильской техникой на борту все же отправилась к Юпитеру.

Были опасения, что отправку вновь отложат из-за непогоды, однако этого не произошло.

Миссия JUICE Европейского космического агентства (ЕКА) стартовала с космодрома во Французской Гвиане.

На борту было оборудование от израильского Института науки Вейцмана. Ученые считают, что JUICE прибудет к Юпитеру в июле 2031 года.

На планете миссия будет длиться четыре года. По плану, будет изучена атмосфера Юпитера, а также его спутники Ганимеда, Каллисто и Европа.  

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