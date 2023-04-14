



Космическая миссия JUICE с израильской техникой все же отправилась к Юпитеру

Днем, 14 апреля, космическая миссия JUICE с израильской техникой на борту все же отправилась к Юпитеру.



Были опасения, что отправку вновь отложат из-за непогоды, однако этого не произошло.



Миссия JUICE Европейского космического агентства (ЕКА) стартовала с космодрома во Французской Гвиане.





שוגרה בהצלחה! נתראה בעוד 7 שנים💫 https://t.co/tx8TaTDbGv pic.twitter.com/rFmYoDBaj9 — Omer azran || עומר עזרן (@omerazran) April 14, 2023