



Коровы, не получающие антибиотики, дают лучшее молоко, - исследователи

Терапия израильской биофармацевтической компании Mileutis для лечения инфекций у коров без антибиотиков повышает качество молока.



Об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний, которые были проведены на фермах.



В исследовании участвовали свыше 500 коров, которые обеспечивают молоком двух крупнейших поставщиков молока в Израиле — Strauss и Tnuva.



Компания разработала специальную терапию для лечения воспаления вымени без антибиотиков. По словам ученых, такое лечение снизит риск для здоровья человека.



Согласно результатам исследования, молоко от коров, получавших негормональную терапию без антибиотиков, содержало повышенное количество белка на 7,2%. Также процент жирности были на 4 больше, а надой увеличился на 8,6% на одну корову.