



Корейские ученые создали робособаку на магнитных ногах

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий разработали четвероногого робота, который может карабкаться по железным и стальным стенам и потолкам, как описано в исследовании, опубликованном в среду в журнале Science Robotics.



Устройство получило название MARVEL, сокращение от “Магнитно-клеящийся робот для универсального и быстрого передвижения”. Весит робособака всего около 8 кг.



MARVEL — не первый робот, способный взбираться по стенам, но, в отличие от других, он использует магнитные ноги, а не колеса, захваты, присоски или пропеллеры. По словам создателей, он очень ловок и может перемещаться по изогнутым поверхностям,благодаря своим инновационным ногам, в которых используются электромагниты, и ультрасовременному резиноподобному материалу, известному как магнитореологический эластомер.



Такие навыки будут ключевым преимуществом робота для использования в промышленных условиях для осмотра мостов, кораблей и зданий, особенно на больших высотах, которые опасны для человека.



Во время испытаний MARVEL смог быстро подняться по изогнутому резервуару для хранения, избегая выступов и преодолевая препятствия, такие как промежутки в 10 см. По словам исследователей, это “демонстрирует самую высокую скорость вертикальной и перевернутой ходьбы” среди альпинистских роботов.



Тем не менее, его создатели отмечают, что еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем MARVEL сможет стабильно справляться с неровными или круто изогнутыми поверхностями.