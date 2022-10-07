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Корабль SpaceX благополучно состыковался с МКС
07.10.2022 09:57 Алина Груднева

Корабль SpaceX благополучно состыковался с МКС

Ночью, 7 октября, к Международной космической станции благополучно пристыковался космический корабль Crew Dragon.

 
На его борту были четыре астронавта, одна из которых - россиянка. 
 
В команду вошла первая коренная американка, отправившаяся в космоса. Полет на космическую станцию ​​занял 29 часов.
 
Взлет состоялся из космического центра Кеннеди во Флориде.
На борту - астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн (представительница племен Раунд-Велли с севера Калифорнии), астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката и российская космонавтка Анна Кикина.

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