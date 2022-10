Корабль SpaceX благополучно состыковался с МКС

Ночью, 7 октября, к Международной космической станции благополучно пристыковался космический корабль Crew Dragon.

На его борту были четыре астронавта, одна из которых - россиянка.

В команду вошла первая коренная американка, отправившаяся в космоса. Полет на космическую станцию ​​занял 29 часов.

Взлет состоялся из космического центра Кеннеди во Флориде.

Dragon is 10 meters from the @space_station; docking sequence will begin shortly pic.twitter.com/oiWIkXGB5g