



Конституцию США и Библию написали не люди - детектор ИИ

Исследование, проведенное исследователями из Университета Мэриленда (США) продемонстрировало, что детекторы текста, сгенерированного искусственным интеллектом, ненадежны во многих случаях, пишет Noworries News.



Так, детектор ZeroGPT определил, что текст Конституции США с точностью в 96.21% создан искусственным интеллектом.



Огромную ошибку ИИ-детектора попытался объяснить автор инструмента GPTZero Эдвард Тянь. По словам разработчика, текст Конституции США так часто вводился в обучающие данные больших языковых моделей, что впоследствии они стремились генерировать текст, похожий на текст Конституции.



С Библией ситуация аналогичная – ее ZeroGPT на 88.2% определяет как сгенерированную искусственным интеллектом.

