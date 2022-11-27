



Конопля спасет мир. И это не шутка

В борьбе с изменениям климата все методы хороши. И один из них – призвать на помощь… коноплю. И это без шуток. О том, что именно это растение может побороть изменения климата, заявляют ученые.



Они же утверждают, что в течение одного года плантация каннабиса может поглотить до 16 тонн парниковых газов, пишет Daily Mail.



Так вот, после долгих исследований ученым удалось выяснить, что плантации конопли способны поглощать больше углекислого газа из воздуха. Оно даже вдвое больше, чем у деревьев. Как объясняют ученые, газы попадают в волокна конопли навсегда.



Так, Нью-йоркский исследовательский центр Hudson Carbon выяснил, что около полугектара конопли хранит до 3-х тонн углерода. Таким образом одновременно извлечь из атмосферы можно около семи тонн.



"Плантация около 20 млн гектаров ежегодно могла бы поглощать сотни миллионов тонн углерода. Техническая конопля - это разновидность растения Cannabis sativa. Ее не стоит путать с самой обычной марихуаной, ведь в ней недостаточны уровни психоактивного соединения. Однако она выполняет очистительные функции, ведь может извлекать из воздуха токсины. И это далеко не все. Конопля может поглощать из почвы тяжелые металлы: свинец, ртуть, кадмий и т.д. Это было подтверждено рядом исследований учеными из Пенсильвании. Также этот вид не требует много воды для выращивания. Достигать зрелости растение может только через 4 месяца", – заявили ученые.



Напомним, ранее израильские ученые нашли связи между климатическими показателями и заболеваниями сердца и мозга.