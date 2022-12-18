



Компания Skyrora будет производить ракетное топливо из пластиковых отходов

Компания Skyrora из Эдинбурга создает мобильную модульную установку, которая превращает неперерабатывающиеся отходы пластика в ракетное топливо. Запуски ракет требуют все большего количества топлива и производят больше выбросов углерода.



Подход Skyrora к решению этого вопроса позволяет запускать ракеты без остановок, поскольку они каждый раз в значительной степени решают проблему пластиковых отходов. Разрабатываемая компанией технология превращает отходы пластика в высокоэффективное ракетное топливо, получившее название Ecosene, поскольку по составу оно похоже на премиальный керосин.



Skyrora использует технику пиролиза, использующую тепло для разложения вещества без кислорода и превращения его в жидкое масло. Технология Ecosene производит пиролиз при низких температурах, а полученное топливо можно использовать для заправки ракет или даже обычного автомобиля.

Как говорят в компании Supercluster, из каждой тонны пластиковых отходов может быть получено 650-750 литров топлива, в зависимости от качества используемого пластика.



Технология, используемая компанией, позволяет использовать в процессе даже низкосортные пластмассы, чего не удалось сделать предшественникам. Следовательно, в этом процессе можно использовать пластмассы, такие как полистиролы и полиэфиры, а также металлизированную упаковку из-под снеков и чипсов. Топливо, произведенное таким образом, значительно дешевле и, вероятно, обойдется в пятую часть от 13 долларов за галлон, которые космические компании платят сегодня за ракетное топливо.



По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, ежегодно образуется 400 миллионов тонн пластиковых отходов, и только девять процентов из них перерабатываются, остальные либо попадают на свалки, либо сжигаются. По словам компании, при сжигании тонны пластика выделяется около 900 киловатт энергии.



Однако когда такое же количество отходов превращается в Ecosene, он может выделять в 10 раз больше энергии. Skyrora работает над созданием полностью масштабируемых и модульных заводов, которые можно доставить на место сбора пластиковых отходов и развернуть для превращения их в топливо.