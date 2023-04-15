



Компания Маска получила разрешение на запуск самой мощной ракеты

Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания сверхтяжелой ракеты Starship.



Об этом сообщило CNN.



Запуск новой ракеты планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе в понедельник.



"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, экологии, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", - говорится в заявлении агентства.



Отмечается, что во время первого полета ракета достигнет орбитальной скорости и преодолеет примерно 150 миль (240 км) над поверхностью Земли на высотах, которые считаются открытыми. Ракетный ускоритель будет выброшен в океан вскоре после старта, однако в предстоящих полетах SpaceX планирует восстановить корабль.



По плану компании уже во время второго полета Starship совершит почти один полный круг вокруг планеты, завершив свой полет приземлением у Гавайев.



