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Компания Маска опубликовала новые кадры с роботами-андроидами Tesla
18.05.2023 15:08 Ирина Демьянова

Компания Маска опубликовала новые кадры с роботами-андроидами Tesla

Компания Илона Маска Tesla опубликовала новые кадры с роботами-андроидами Tesla Bot. 

Разработчики сообщили, что роботы были оснащены устройством для управления крутящим моментом двигателя, а также получили датчики для обнаружения и запоминания окружающей среды.

Теперь Tesla Bot умеют самостоятельно ходить, а также, благодаря искусственному интеллекту, под управлением которого работает робот, обучаться, наблюдая за действиями человека, и повторяя их.

По словам разработчиков, их цель - в дальнейшем обучать роботов выполнению все более сложных задач.


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