



Компания Маска опубликовала новые кадры с роботами-андроидами Tesla

Компания Илона Маска Tesla опубликовала новые кадры с роботами-андроидами Tesla Bot.



Разработчики сообщили, что роботы были оснащены устройством для управления крутящим моментом двигателя, а также получили датчики для обнаружения и запоминания окружающей среды.



Теперь Tesla Bot умеют самостоятельно ходить, а также, благодаря искусственному интеллекту, под управлением которого работает робот, обучаться, наблюдая за действиями человека, и повторяя их.



По словам разработчиков, их цель - в дальнейшем обучать роботов выполнению все более сложных задач.