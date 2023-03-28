



Компания Маска ищет партнера для испытаний на людях мозговых имплантатов

Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink обратилась в один из крупнейших нейрохирургических центров США, как к потенциальному партнеру по клиническим испытаниям, поскольку готовится опробовать свои устройства на людях, как только получит соответствующие разрешения.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.



Отмечается, что Neuralink общался с Неврологическим институтом Барроу, организацией по лечению и исследованию неврологических заболеваний в Фениксе, штат Аризона, чтобы помочь провести испытания на людях.



Переговоры могут завершиться объединением в испытаниях. Neuralink также обсуждал партнерство с другими центрами.



