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Компания Маска ищет партнера для испытаний на людях мозговых имплантатов
28.03.2023 13:31 Ирина Демьянова

Компания Маска ищет партнера для испытаний на людях мозговых имплантатов

Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink обратилась в один из крупнейших нейрохирургических центров США, как к потенциальному партнеру по клиническим испытаниям, поскольку готовится опробовать свои устройства на людях, как только получит соответствующие разрешения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Neuralink общался с Неврологическим институтом Барроу, организацией по лечению и исследованию неврологических заболеваний в Фениксе, штат Аризона, чтобы помочь провести испытания на людях.

Переговоры могут завершиться объединением в испытаниях. Neuralink также обсуждал партнерство с другими центрами.

 

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