Компания Apple запатентовала инновационный дизайн iPad "два в одном"

Управление по вопросам торговых марок и патентов США (USPTO) 12 июля опубликовало список, подтверждающий, что Apple получила уже 53 патента. Об этом сообщает IT Home.



Полученный патент на промышленный образец демонстрирует инновационный подход, похожий на существующий iPad с добавлением деформированной оболочки, к которой крепится верхняя часть iPad. Это позволяет пользователям отсоединять iPad и использовать оболочку в качестве универсальной подставки для разных вариантов применения.



Чехол поддерживает множество беспроводных протоколов, включая WiFi, Bluetooth и сверхширокополосную связь (UWB). Когда два устройства, оснащенные оболочкой, находятся в непосредственной близости, они могут беспрепятственно синхронизироваться и обмениваться данными.



Патентные документы также позволяют заглянуть в другие потенциальные дизайны iPad, которые демонстрируют способность корпуса поддерживать виртуальную клавиатуру с распознаванием жестов, таких как свайпы, щипки и сложные движения пальцев.



Представляя функциональность "два в одном", Apple стремится повысить производительность и адаптивность своих гаджетов, предоставляя пользователям возможность легко переходить между разными режимами и сценариями.

According to the list released by the United States Trademark and Patent Office (USPTO), Apple has obtained a total of 53 patents today, one of the most noteworthy is the design of the two-in-one iPad. According to the description of the patent draft: pic.twitter.com/rY9ltseP4g