



Комиссия по ядерному регулированию США сертифицировала NuScale Power

Комиссия по ядерному регулированию США окончательно сертифицировала малый модульный реактор NuScale Power



Документ обнародован в Федеральном реестре и вступил в силу 21 февраля 2023 года. Разработанный компанией NuScale малый модульный реактор становится первой конструкцией SMR, сертифицированной Комиссией по ядерному регулированию США и седьмой конструкцией реактора.



"SMR больше не является абстрактным понятием. Они реальны и готовы к развертыванию благодаря упорной работе NuScale, университетского сообщества, наших национальных лабораторий, отраслевых партнеров и NRC", – сказала помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф..



Конструкция представляет собой усовершенствованный SMR, где каждый модуль питания способен генерировать по 50 МВт электроэнергии без выбросов. Сейчас NuScale работает над тем, чтобы увеличить этот показатель до 77 МВт.