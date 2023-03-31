



Команда Университета Тель-Авива впервые зафиксировала как “говорят” растения

В течение некоторого времени было известно, что растения общаются друг с другом, но теперь израильские ученые говорят, что они идентифицировали “слова” и обнаружили, что разные виды говорят на разных “языках”, согласно новому новаторскому исследованию, опубликованному в четверг в престижном научном журнале Cell .



Ученые уже знают, что растения общаются разными способами, когда испытывают стресс, пишет The Times of Israel. Но, по словам исследователей из Тель-Авивского университета, новое исследование — это первый случай, когда воздушные звуки от стрессовых растений были записаны на расстоянии и классифицированы.



Оказывается, растения “разговаривают” щелчками, которые немного напоминают лопание попкорна. Звуки издаются с громкостью, похожей на человеческую речь, но на высоких частотах, за пределами слышимости человека.



Профессор Лайлах Хадани из Университетской школы растениеводства и продовольственной безопасности, которая руководила исследованием, сказала: “Мы разрешили очень старый научный спор. Мы доказали, что растения издают звуки!”



Она продолжила: “Наши результаты показывают, что мир вокруг нас полон звуков растений и что эти звуки содержат информацию — например, о нехватке воды или травмах. Мы предполагаем, что в природе звуки, издаваемые растениями, улавливаются находящимися поблизости существами, такими как летучие мыши, грызуны, различные насекомые и, возможно, также другие растения, способные слышать высокие частоты и извлекать соответствующую информацию”.



“Мы считаем, что люди также могут использовать эту информацию при наличии правильных инструментов, таких как датчики, которые сообщают производителям, когда растения нуждаются в поливе. Видимо, идиллическое поле цветов может быть довольно шумным местом. Просто мы не слышим звуки”, - говорят ученые.



Исследовательская группа записала ультразвуковые звуки, издаваемые растениями помидоров и табака, которые были лишены воды, получили порезы на стебле или были оставлены в покое.



Ультразвуковые звуки имеют частоту от 20 до 150 кГц, что выше предела человеческого слуха.



Растения регистрировали как в тихой акустической камере, так и в шумной оранжерее. Также наблюдали за физиологическими изменениями в растениях.

Модели машинного обучения были обучены сопоставлять звуки с разными видами растений и различными нагрузками, которым они подвергались.

Записи показали, что растения в эксперименте издавали звуки на частотах от 40 до 80 кГц.



Неподверженные стрессу растения издавали в среднем менее одного звука в час, в то время как растения в состоянии стресса — как обезвоженные, так и поврежденные — издавали десятки звуков каждый час.



Растения помидоров, например, при поливе издавали очень мало шума, но в последующие четыре-пять дней количество звуков увеличивалось, а затем уменьшалось по мере высыхания растений.



Были также сделаны записи звуков, исходящих от растений томатов, зараженных вирусом табачной мозаики.



Чтобы еще больше проверить свои выводы, команда провела небольшое исследование дополнительных видов растений, успешно записав звуки пшеницы, кукурузы, винограда Каберне Совиньон, подушечковых кактусов и белокрылки — последнего однолетнего растения из семейства мятных.



Исследователи предполагают, что звуки могут быть связаны, по крайней мере частично, с кавитацией в стволе. Когда растение находится в состоянии стресса, пузырьки воздуха могут образовываться, расширяться и разрушаться в ксилеме — комплексе крошечных трубочек, которые переносят воду и растворимые вещества от корней к стеблю и листьям.



Вибрации, в отличие от звуков, вызванных этим явлением, в прошлом регистрировались датчиками.



Ученые пришли к выводу, что результаты могут иметь потенциал для точного земледелия — например, для мониторинга воды и болезней, особенно в связи с тем, что изменение климата вызывает усиление засухи, угрожая экосистемам и продовольственной безопасности.





