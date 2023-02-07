



Когда встречаются мир медицины и мир высоких технологий…

Участники Med4Tech встретились с миром здравоохранения в Университетском медицинском центре "Сорока" в рамках новой программы сети 8400 и в сотрудничестве с HIT, объединяющей технологических лидеров из мира высоких технологий и мира медицины.



Участники второго цикла программы Med4Tech недавно пришли на день обучения и знакомства с отделением неотложной медицины больницы «Сорока».



Программа Med4Tech, возглавляемая сетью 8400 и включающая теоретическое и практическое обучение, была создана для передачи базовых знаний и основных терминов медицины, а также для углубления знаний в области медицины для тех, кто занимается технологиями и хайтеком в области медицины.



Цель программы – создание межличностных связей и помочь в процессах разработки технологий, отвечающих реальным потребностям системы здравоохранения, улучшение ухода за пациентами и предоставление технологичных решений проблем, с которыми сталкиваются медицинские работники.



Отделение неотложной медицинской помощи больницы «Сорока» является самым активным в Израиле (более 170 000 посещений в год) и ведущим отделением неотложной помощи по краткосрочности пребывания среди крупных медцентров в Израиле. Отделение неотложной помощи является крайне важной частью системы спасения жизни в больнице и находится на переднем крае борьбы как в штатных, так и в экстренных ситуациях, персонал отделения оказывает качественную и доступную помощь более чем миллиону жителей региона.



В рамках первого тура программы отделение внутренних болезней в «Сороке» принимало инженеров из разных компаний, среди которых: Microsoft, Google и Teva. Команды встретились с профессором Нимродом Маймоном, заведующим направлением внутренних болезней в «Сороке», и проф. Виктором Новаком, заведующим отделением внутренних болезней «Хэт» и главой Управления исследований, разработок и инноваций больницы «Сорока», которые ознакомили инженеров с рутинной работой внутренних отделений и сотрудничеством между отделениями, лабораториями и операционной системой.



Участников впечатлило множество лекций об инновациях, инициативах, объединении исследований и промышленности, а также проблемах цифровых решений для здравоохранения.



В рамках второго тура программы Медицинский центр «Сорока» принял инженеров из сферы здравоохранения в стартап-компаниях, представителей Министерства здравоохранения, сотрудников фармацевтических компаний и технологических лидеров из международных компаний.



Доктор Дан Шварцфукс, заместитель директора больницы и заведующий приемным покоем больницы "Сорока", представил перед участниками анализ напряженной работы бригад неотложной помощи и рабочие процессы, которые были внедрены в последние годы и сделали отделение неотложной помощи больницы «Сорока» лидирующим в стране.



Доктор Дэн Шварцфокс: "Эта встреча открыла окно в мир экстренной медицины для высокотехнологичных компаний - прояснила "путь пациента" в отделении неотложной помощи, показала существующие проблемы и сильные стороны приемного покоя. Я убежден, что мы еще увидим плоды сотрудничества в этой области, которые благотворно скажутся на людях, проходящих лечение в отделении неотложной медицинской помощи".



