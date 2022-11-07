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КНР разработала БПЛА для испытания гиперзвуковых технологий
07.11.2022 18:01 Алина Груднева

КНР разработала БПЛА для испытания гиперзвуковых технологий

Китай разработал беспилотный летательный аппарат MD-22 для испытания гиперзвуковых технологий.

 
Соответствующие фотографии БПЛА опубликованы в Twitter.
 
Согласно его характеристикам, БПЛА сможет развивать скорость до 7 махов. Дальность полета составит 8000 км. 
 
Беспилотник сможет взлетать и приземляться как самолет, используя взлетно-посадочные полосы.
 
Разработкой занимались Институт механики CAS и Аэродинамическая исследовательская академия Гуандуна (GARA).
 

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