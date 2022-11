КНР разработала БПЛА для испытания гиперзвуковых технологий

Китай разработал беспилотный летательный аппарат MD-22 для испытания гиперзвуковых технологий.

Соответствующие фотографии БПЛА опубликованы в Twitter.

Согласно его характеристикам, БПЛА сможет развивать скорость до 7 махов. Дальность полета составит 8000 км.

Беспилотник сможет взлетать и приземляться как самолет, используя взлетно-посадочные полосы.

Разработкой занимались Институт механики CAS и Аэродинамическая исследовательская академия Гуандуна (GARA).

China's reusable wide-range high-speed aircraft MD-22, 7 times the speed of sound, 8000 km range. It can take off and land like a more traditional plane using existing runway infrastructure.https://t.co/fQA9ewpQkv pic.twitter.com/UIV0Ryk05c