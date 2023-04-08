



КНДР провела новые испытания подводного дрона с ядерной боеголовкой

Северная Корея провела очередное испытание подводного стратегического беспилотника, способного нести ядерное оружие.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.



По данным издания, это стало последней демонстрацией военного потенциала КНДР в противостоянии с США и Южной Кореей.



"Национальный оборонный научно-исследовательский институт КНДР с 4 по 7 апреля провел испытание подводной системы стратегического оружия", - сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.



Речь идет о подводном ударном беспилотнике Haeil-2. В ходе испытаний дрон прошел 1000 км под водой. Спустя три дня после запуска он добрался до места имитируемой цели, где взорвалась боеголовка.