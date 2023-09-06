



Китайским госслужащим запретили пользоваться iPhone

Власти Китая запретили государственным служащим пользоваться телефонами iPhone от компании Apple.



Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



По данным издания, введение ограничений на иностранные устройства являются последним шагом в кампании Пекина по снижению зависимости от зарубежных технологий.



Источники сообщили, что теперь iPhone и другие иностранные устройства запрещено использовать для работы или приносить их в офис.



Аналитики пришли к выводу, что усилия китайских властей могут подорвать успех Apple в КНР. Аналогичные меры из "соображений безопасности и для защиты информации" были приняты властями России.