



Китайский поезд развил скорость 453 км/ч во время тестового испытания – видео

Китайская железная дорога объявила об успешных испытаниях новых технологических компонентов для разрабатываемого сверхскоростного поезда CR450. В процессе тестирования два поезда двигались по мосту через залив Мэйчжоу навстречу друг другу с пиковой скоростью 453 км/ч каждый. При этом максимальная относительная скорость составила 891 км/ч.



Эта скорость не является абсолютным мировым рекордом – в Японии в 2015 году поезд на магнитной подвеске разогнался до скорости более 600 км/ч, а во Франции в 2007 году собрали испытательный поезд, модернизированный специально для установки рекорда, двигавшегося со скоростью 574 км/ч. Однако, для постоянных “классических” поездов для пассажиров – это одна из самых высоких скоростей.



CR450 представляет собой поезд, рассчитанный на рабочую скорость 400 км/ч. Сейчас самая высокая скорость движения поездов в Китае составляет 350 км/ч и это также самая высокая скорость регулярного движения скоростных поездов в мире. Несмотря на установленные рекорды в Японии и Франции нормальное движение ограничено на уровне 320 км/ч.



После ввода в эксплуатацию CR450 станет сверхскоростным поездом в мире, на котором поездка между Пекином и Шанхаем займет около 2,5 часа.



Разработчики отмечают, что на текущем уровне развития технологии даже относительно небольшое изменение скорости на 50 км/ч становится сложной задачей, которая требует переосмысления технологического устройства поезда и связанной инфраструктуры. Успешные результаты испытаний подтверждают, что китайским инженерам удалось решить основные задачи.