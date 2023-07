Китайские власти ужесточат правила для технологий генеративного ИИ

Власти Китая разрабатывают более жесткие правила для регулирования технологий генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта.



Издание Financial Times пишет, что Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) планирует создать систему, при которой компаниям нужно будет получать лицензию, прежде чем выводить на рынок модели генеративного ИИ.



Согласно предварительным правилам, обнародованным в апреле, фирмы в течение 10-ти рабочих дней после запуска должны зарегистрировать свой продукт у соответствующих органов.



Система лицензирования может быть доработана уже в текущем месяце, отмечает издание.



"Китайские власти впервые оказались в ситуации, когда им нужно достичь компромисса между заявленной целью захвата лидерства в сфере искусственного интеллекта и необходимостью контролировать информацию", - заявил научный сотрудник Фонда Карнеги Мэтт Шиэн.



Один из источников издания утверждает, что "если Пекин планирует полностью контролировать и цензурировать информацию, создаваемую ИИ, они потребуют от всех компаний получать предварительное разрешение от властей. Но регуляторный режим не должен мешать местным компаниям в конкурентной борьбе".



Свои модели генеративного ИИ уже представили компании Alibaba Group Holding и Baidu Inc.



"Китайские регуляторные действия преимущественно направлены на контроль контента", - отметила профессор права Гонконгского университета Анжела Чжан.